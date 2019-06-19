Медведев призвал учитывать замедляющие рост ВВП риски, но не оправдываться ими

Рост российской экономики в начале 2019 года замедлился, в том числе, из-за санкций и торговых войн, российское правительство должно учитывать эти риски, но не оправдываться ими, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«В начале этого года динамика хуже. Для этого есть, конечно, объективные причины. Некоторые из них – это нестабильность рынков, замедление глобальной экономики, осторожность инвесторов, низкий потребительский спрос, санкции и торговые войны, которые разворачиваются», – заявил Медведев на совещании о достижении национальных целей развития.

Он отметил, что «финансово-экономический блок правительства, естественно, эти риски должен учитывать». При этом премьер подчеркнул, что риски нельзя «использовать для оправдания того, почему у нас изменений нет необходимых». Медведев призвал «готовить адекватные меры для снижения этих рисков», передает РИА «Новости».

Он также заявил, что правительству необходимо предпринять дополнительные меры для ускорения роста экономики страны уже в этом году. «По сути нам нужны дополнительные меры для того, чтобы разогреть экономику уже в этом году. Уверен, что дальнейшие возрастающие инвестиции по национальным проектам дадут свой эффект. Но нужно думать и о том, что происходит именно сейчас, в этом году», – заявил Медведев.

Премьер также сообщил, что подписал постановление, которое позволит не допустить роста цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции. Он уточнил, что это постановление о внесении изменений в основу формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Глава правительства напомнил, что сейчас для субъектов федерации устанавливается предельный индекс роста платы за коммунальные услуги, а они в свою очередь определяют их для муниципалитетов, но при этом есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы превышать.

«Теперь таких оснований стало меньше в соответствии с этим документом. Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей. Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индекса с Федеральной антимонопольной службой», – сказал Медведев.

Он также заявил, что рассчитывает, что ставки по ипотеке будут постепенно снижаться.

Согласно данным Росстата, рост российской экономики в первом квартале 2019 года составил 0,5%. По итогам 2018 года ВВП вырос на 2,3%, в том числе в четвертом квартале – на 2,7% в годовом выражении.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2019 год составляет 1,3%. Вместе с тем глава министерства Максим Орешкин в июне отмечал, что итоговые цифры могут оказаться лучше. По базовому прогнозу ведомство ожидает ускорение роста экономики до 2% в 2020 году и 3,1% в 2021 году.