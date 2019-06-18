Росстат оценил рост ВВП за I квартал 2019 года

Росстат опубликовал оценку валового внутреннего продукта России за первый квартал 2019 года, согласно документу, рост ВВП за этот период составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно оценке, опубликованной на сайте Росстата, рост ВВП в I квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведомство отметило, что эта оценка совпадает с предварительным прогнозом, опубликованным ранее.

По этим данным, объем ВВП за указанный период 2019 года составил 24 487 млрд рублей в текущих ценах.

Росстат указал на то, что самый большой рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости показала добыча полезных ископаемых, финансовая и страховая деятельность.

Рост наблюдается в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания (4,8% по сравнению с 1 кварталом 2018 года), транспортировка и хранение продукции (3,1%), услуги в области культуры, спорта и индустрии развлечений (3,7%).

На замедление ВВП повлияла ситуация в розничной и оптовой торговле, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, снижение производства в тепло- и электроэнергетике, заключило ведомство.

При этом рост промышленного производства в России за 5 месяцев 2019 года составил 2,4%, говорится в другом исследовании Росстата.

Итоги мая, с учетом выходных и праздников, оказались близки к апрельским, объем производства составил 99,2% от предыдущего месяца.

Вместе с тем отдельные отрасли и секторы экономики показали с января по май превосходящий другие сферы экономики рост.

Масло подсолнечное и его нерафинированные фракции показало рост на 25,3% по сравнению с маем 2018 и 8,45 по сравнению с апрелем 2019, трикотаж – рост на 31,2%, производство цемента – 7,6%, товарного бетона – 119%.

Росстат подчеркнул, что последние два фактора свидетельствуют о росте в строительном секторе.

Рост производства также показали конструкции и детали конструкций из алюминия (39,6% по сравнению с маем 2018-го и на 21.2% по сравнению с апрелем.