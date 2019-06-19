В Москве удивились реакции Трампа на статью о кибератаках против России

Реакция президента США Дональда Трампа на статью The New York Times о планах кибератак на Россию настораживает, так как американский лидер назвал публикацию госизменой, заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских.

Крутских сообщил на полях десятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, что статья The New York Times «традиционная, в ней ничего особенного нет», однако «интересен комментарий Дональда Трампа: он ни много ни мало называет публикацию предательством, изменой», передает ТАСС.

«Если бы он просто назвал это чушью, то ладно. Но Трамп использовал другое слово, а значит статья разгласила то, что они, если не делают, то думают начать делать. Вот тогда это настораживает», – пояснил он.

Помощник президента добавил, что «на это можно сказать следующее: «кто к нам с кибермечом придет, тот от кибермеча и погибнет».

«Пугать нас нет смысла, мы уже не боимся, мы устали реагировать на это», – подчеркнул он.

Напомним, газета The New York Times сообщила, что американские спецслужбы стали работать значительно активнее, пытаясь внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

Дональд Трамп опроверг эти сведения, а также обвинил «неудачников из NYT» в государственной измене. Также он потребовал от издания раскрыть источник данных.

В Кремле, комментируя статью NYT, заявили, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна. Там также сказали, что при возможной встрече Трампа и российского лидера Владимира Путина может быть затронута тема кибератак.

Тем временем директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть информация о готовящихся против России кибератаках.