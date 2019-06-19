Боеприпасы найдены у коменданта военного парка «Патриот» в Подмосковье

В Московской области в квартире коменданта военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» обнаружены боеприпасы.

По словам источника в правоохранительных органах, найдено более 400 патронов, передает РИА «Новости».

В пресс-службе подмосковной полиции также подтвердили, что в городе Кубинка 67-летний местный житель подозревается в незаконном хранении боеприпасов.

Как отмечают в полиции, у него были обнаружены «предметы, конструктивно схожие с патронами».

В настоящее время все боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. По итогам исследования будет решено, есть ли основания возбуждать уголовное дело.