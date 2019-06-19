В Москве объявили о тотальном переходе на раздельный сбор мусора

Власти Москвы приняли решение о переходе столицы на раздельный сбор мусора к 31 декабря 2019 года. Именно к этому времени во дворах должны быть установлены дополнительные контейнеры для вторсырья: пластика, стекла, бумаги, картона и металлических банок.

На заседании президиума столичного правительства было принято постановление, согласно которому пройдет перевод города на систему раздельного сбора мусора, сообщает «Коммерсант».

Так, «в ходе первого этапа» к 31 декабря 2019 года во дворах многоквартирных домов появятся «отдельные емкости для накопления вторсырья», то есть для пластика, стекла, бумаги, картона и алюминиевых банок. «Иные виды отходов должны по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах», – сказано в материалах к президиуму. Кроме того, такие емкости появятся в школах, больницах и других социальных объектах, решения об их установке в магазинах пока нет.

В материалах уточняется, что «новая система позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения».

«Двухконтейнерная система лучше, чем никакая, но надо идти к расширению фракций, которые будут собираться отдельно», – сказала координатор ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный сбор» Анна Гаркуша.

Она также отметила незаинтересованность граждан в сортировке отходов и необходимость «обучать население».

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