Мосгорсуд принял решение по отправившему Голунова под домашний арест судье

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи Никулинского районного суда Михаила Максимова, который отправил журналиста «Медузы» Ивана Голунова под домашний арест.

«За что? Вы же сами кричали после принятого тогда судьей решения «Слава российскому правосудию!» – передает ее слова «Интерфакс».

У нее также спросили, почему Максимов не прекратил уголовное дело.

«У нас еще нет уголовного дела, по которому признали, что эти наркотики были подброшены. Это должен состояться приговор. Судья имел документы, он принимал решение, а за принятое решение мы не наказываем, и оно не отменено», – сказала Егорова.

Голунова задержали 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Защита журналиста на тот момент добивалась именно такого решения.

11 июня уголовное дело было прекращено в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом деле.