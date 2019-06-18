Назван необходимый объем работы для соглашения о российском газопроводе в Индию

Россия обсуждает подписание меморандума с Индией по поставкам газа и строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия, сообщил министр энергетики России, сопредседатель межправкомиссии России и Ирана по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Новак.

«Газопровод Иран - Пакистан - Индия тоже вчера обсуждали [с министром нефти Ирана]. У нас подписан меморандум с Ираном и Пакистаном. Сейчас мы взаимодействуем с нашими индийскими коллегами по поводу того, чтобы и с ними подписать меморандум», – цитирует Новака ТАСС.

Министр также отметил, что данный проект может быть реализован, но для этого необходимо провести дополнительную работу, согласовать «условия реализации проекта, источники газа, финансирование и прочее».

Ранее Россия и Иран договорились о важном шаге по строительству газопровода в Индию.

В ноябре глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о скором подписании двустороннего меморандума по морскому газотрубопроводу Иран – Пакистан – Индия. В том же месяце Газпром и иранская NIOC подписали меморандум о взаимопонимании, который позволяет компаниям приступить к подготовке технико-экономического обоснования для проекта газопровода из Ирана в Индию через Пакистан.