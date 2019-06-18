Стало известно о разрушении фигур собак в московском метро из-за прикосновений

Скульптуры собак из бронзы, которые находятся на станции столичного метро «Площадь Революции» разрушаются из-за постоянных прикосновений людей, сообщили в пресс-службе Музея архитектуры имени Щусева.

«Если внимательно посмотреть на собак, то можно увидеть, что бронза на их мордочках уже вся стерлась. Не только на собаках, на других скульптурах тоже. Это памятники архитектуры, им 81 год, формы для отливки этих собак не сохранились. Отлить точно таких же собак, чтобы их заменить, будет очень сложно. Это история нашего метро, которое пользуется большой популярностью в мире», – говорится в сообщении пресс-службы.

Представители пресс-службы уточнили, что недавно музей запустил в социальных сетях флешмоб, который призывает Московский метрополитен и департамент культурного наследия Москвы защитить фигуры от вандализма, а москвичей и гостей столицы – уважать произведения искусства, пишет РИА «Новости».

«Многие люди против нашего флешмоба, потому что это традиция – тереть собак на удачу. Но таким образом мы разрушаем свои памятники, которые мы можем показывать и о которых можем просто рассказывать туристам», – добавили в пресс-службе.

Директор музея Елизавета Лихачева предложила введение штрафа как один из вариантов решения существующей проблемы.

Ранее в Калининграде запустили флешмоб в защиту бронзовых фигурок домовых (хомлинов) после того, как архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим заявил, что установка таких скульптур ведет к популяризации идей неоязычества.