МИД оценил планы США нарастить группировку на Ближнем Востоке

Москва предполагает, что планы Вашингтона нарастить группировку на Ближнем Востоке увеличат риск столкновений в регионе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы исходим из того, что окончательное решение по формату возможных дополнительных развертываний сил США в регионе пока не принято, есть только предварительные утечки и кое-какие публичные сигналы», – сказал Рябков.

Однако, по его словам, «видимо, дело действительно идет к тому, что группировка сил и средств США в регионе будет еще усилена, дополнительно наращена», передает РИА «Новости».

«Это вызывает у нас серьезную озабоченность. Не только с точки зрения очевидного факта, что само по себе сосредоточение больших сил и средств повышает риск столкновений и каких-то нежелательных обострений, но и с точки зрения отсутствия у нас четкого понимания, к чему же все-таки ведут дело ответственные лица в Вашингтоне», – добавил Рябков.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих «в оборонительных целях» на Ближний Восток из-за ситуации вокруг Ирана.

13 июня в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул. США незамедлительно обвинили Иран в нападении на танкеры.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной взрывов танкеров.

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