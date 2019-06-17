Путин ужесточил уголовную ответственность за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, указывается, что за ДТП в пьяном виде, в результате которого погиб человек, теперь предусмотрено наказание от пяти до 12 лет лишения свободы (ранее – до семи лет лишения свободы).

В случае гибели двух и более человек, наказание увеличивается до 8-15 лет лишения свободы (ранее – до девяти лет).

За причинение тяжкого вреда здоровью предусматривается наказание от трех до семи лет лишения свободы (ранее – до четырех лет).

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП в конце мая.