Госдума ужесточила наказание за «пьяные» ДТП

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла проект закона об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие гибель или тяжелые травмы людей.

Проект закона предлагает изменить статью 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), передает РИА «Новости».

В частности, предлагается ужесточить наказания за причинение тяжкого вреда здоровью – от трех до семи лет лишения свободы (на данный момент до четырех лет), гибели человека – от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас от двух до семи лет); в случае гибели двух или более лиц – от восьми до 15 лет лишения свободы (сейчас от четырех до девяти лет).

Также в документе предлагается ужесточить наказание за совершенные в состоянии опьянения аналогичные преступления на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте и в метрополитене.

Поправки предлагаются в ч. 4 ст. 15 УК, авторы проекта планируют расширить категорию тяжких неосторожных деяний, за совершение которых максимальное наказание не превышает 15 лет лишения свободы.

В апреле председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости ужесточения наказания для водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.