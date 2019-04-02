Пьяные ДТП со смертельным исходом предложили приравнять к умышленным убийствам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости ужесточения наказания для водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, чьи действия повлекли за собой гибель людей.

«Практический каждый день из СМИ мы узнаем о страшных авариях совершенных по вине пьяных водителей, в которых гибнут дети, целые семьи. Тысячи покалеченных судеб людей, которые потеряли своих родных, близких», – сказал Володин.

По его словам, по уровню опасности действия таких водителей следует приравнять к умышленным убийствам и ввести за это соответствующую ответственность, пишет «Интерфакс».

«Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел», – считает председатель Госдумы.

Он рассказал, что сейчас вопрос прорабатывается с профильными комитетами, и не исключил, что такой законопроект может быть рассмотрен в текущей сессии.

Согласно информации ГИБДД, за прошлый год произошло свыше 15 тыс. ДТП при участии пьяных водителей. В них погибли 4,3 тыс. человек, а ранены были 20,6 тыс. человек.