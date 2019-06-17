Над шведским городом подняли флаг СССР

Над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю (Швеция) в понедельник утром подняли флаг Советского Союза, сообщает газета Expressen.

Флаг обнаружил смотритель, который немедленно его снял. Допуск в здание имеют лишь служащие коммуны, кто поднял флаг, пока неясно, передает ТАСС.

«Для этого нужен ключ, поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти. Должно быть, это случилось ночью, но мы пока не знаем», – пояснил представитель муниципалитета Густав Сандман.

Над зданием снова повесили флаг коммуны, об инциденте сообщили в полицию.