На челябинского полковника полиции завели дело за домогательства к сотрудницам

В отношении главы следственного отдела ОМВД «Чебаркульский» Рифа Биктимирова в Челябинской области возбуждено уголовное дело. Полковника полиции подозревают в сексуальных домогательствах к подчиненным ему женщинам, сообщают региональные СМИ.

«Там все было без прелюдий. Прямо посреди рабочего дня мог вызвать и закрыть дверь на ключ. Если не дашь, то завтра – дежурство. Знаете, загнобить следователя можно по-всякому: и дежурствами, и категориями дел – одним он расписывал нормальные, другим нет, и так далее», – рассказал 74.ru источник в полиции Чебаркуля.

Об этих домогательствах стало известно, когда служба собственной безопасности начала проверку по главе ГИБДД Чебаркуля Григорию Керусенко, устроившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения, уточняет издание.

По некоторым сведениям, кто-то из коллег помогал Керусенко скрыть аварию. Керусенко находился в дружеских отношениях с Биктимировым, поэтому на начальника следствия и обратили внимание.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера с использованием зависимости потерпевшей). Пока в деле одна потерпевшая», – сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Валентин Ведерников.

Издание отмечает, что в числе возможных жертв Биктимирова может быть до шести девушек-следователей, но сколько из них рискнут обвинить полковника полиции – неизвестно.

Областное ГУМВД официально объявило об увольнении Биктимирова «за превышение служебных полномочий в отношении подчиненного личного состава» 17 июня.

«По результатам служебной проверки в связи с совершением проступка, порочащего честь органов внутренних дел, сотрудник уволен по отрицательным мотивам. Кроме того, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. К его руководителям будут применены меры дисциплинарной ответственности», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница полиции обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Позже все подозреваемые были арестованы.