Бывшие крымчане подали заявления на получение российских паспортов

Бывшие жители Крыма и Севастополя подали в миграционные подразделения МВД первые заявления на получение российского гражданства по упрощенной схеме, сообщили в пресс-центре министерства.

Уточняется, что с соответствующими заявлениями в территориальные органы МВД России обратились 125 человек, передает ТАСС.

Документы будут рассмотрены в срок до трех месяцев.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении возможности получить российское гражданство по упрощенной процедуре для отдельных категорий лиц. В частности, таким правом наделены украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Кроме того, в апреле Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства страны для жителей ЛНР и ДНР. На начало июня было принято несколько тысяч заявлений о приобретении гражданства России. Жителям Донбасса уже начали выдавать российские паспорта.