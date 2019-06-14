Жители Донбасса начали получать паспорта России

Первые жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получили паспорта России, оформленные в упрощенном порядке согласно указу президента Владимира Путина.

В частности, в Ростовской области были открыты два специализированных отделения по вопросам миграции МВД России. Один – в Неклиновском районе, где начали получать паспорта граждане ДНР, в пятницу их обладателями станут 34 жителя Донецкой народной республики. Второе – в Новошахтинске, здесь в течение дня будут выданы первые 30 паспортов жителям Луганской народной республики, передает ТАСС.

Процедура выдачи занимает не более 10 минут. Она включает прохождение дактилоскопии и принятие присяги гражданина России.

Тем временем министерство транспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о планах организовать для жителей ДНР ежедневные поездки в пункты выдачи российских паспортов.

«Глава ДНР Денис Пушилин поручил министерству транспорта разработать схему и порядок движения пассажирского транспорта для централизованной доставки граждан республики в пункты получения паспортов на территории РФ. В оперативные сроки был выработан механизм обеспечения транспортного сопровождения жителей ДНР для получения гражданства Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

В минтрансе отметили, что организовали выезд на территорию Ростовской области первой группы жителей для получения российских паспортов. «В дальнейшем минтрансом при тесном сотрудничестве с министерством внутренних дел, МГБ ДНР, министерством доходов и сборов, министерством здравоохранения поездки планируется осуществлять ежедневно на регулярной основе», – добавили в ведомстве.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства страны для жителей ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске – для жителей ЛНР. На начало июня было принято несколько тысяч заявлений о приобретении гражданства России.

США собрались найти способ не признавать российские паспорта жителей Донбасса, между тем ЕС не пришел к общей позиции по вопросу реагирования на упрощенную выдачу паспортов России в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение гражданства России.