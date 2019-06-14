Жители Донбасса начали получать паспорта России

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14 июня, пятница  |  Последнее обновление — 13:34  |  vz.ru
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Налог Чубайса заставит россиян позеленеть

Подписав Парижские соглашения по климату, Россия обязалась сократить выбросы углекислого газаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Анатолий Чубайс призвал обложить россиян новым налогом. На этот раз «зеленым», то есть экологическим. Цель – пресечь выбросы углекислого газа, помочь развитию солнечной и ветряной энергетики. Но новый налог не сделает страну чище, а россиян – богаче, полагают эксперты. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как дело Голунова изменит Уголовный кодекс

Четверть всех заключенных в России сидит по «голуновской» статье УКФото: Станислав Красильников/ТАСС
Журналист Иван Голунов уже давно на свободе, а резонанс от его дела не утихает. Дело дошло до законодателей. Так, партия «Справедливая Россия» оперативно внесла в Госдуму закон о том, чтобы платить по 15 тыс. рублей компенсации за день отсидки каждому, чей арест впоследствии был признан незаконным. Эсеры уверяют, что готовили проект давно, но в «Единой России» уже заявили, что сугубо «хайпожорские» законы поддерживать не станут. Подробности...
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Джонсон сделает Трампа более антироссийским

«Борис Джонсон мой друг», – неоднократно подчеркивал ТрампФото: Kevin Lamarque/Reuters
Определен наиболее вероятный преемник Терезы Мэй: голосование в британском парламенте показало, что следующим премьер-министром Ее Величества должен стать Борис Джонсон. Его победа огорчит многих в Европе, но сильно обрадует Вашингтон. Там до сих пор верят в идею англосаксонского союза, который управляет всем миром.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Как Россия и Запад поменялись местами

Андрей Бабицкий, журналист
Президенты США и политики рангом пониже регулярно произносят речи, в которых акцентируется божественное предначертание американской политики. Но в Ветхом Завете совсем иной народ выступает в качестве избранного. Подробности...

Брутальный юнисекс Range Rover Velar

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Шутку над Родиной большинство не оценило

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Любой нормальный человек хочет, чтобы его страна была лучше, чтобы государственная машина работала справедливо. Нормально критиковать как отдельные явления, так и системные. Ненормально поливать грязью страну. Подробности...
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            Жители Донбасса начали получать паспорта России

               14 июня 2019, 12:30
            Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
            Текст: Алина Назарова

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            Первые жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получили паспорта России, оформленные в упрощенном порядке согласно указу президента Владимира Путина.

            В частности, в Ростовской области были открыты два специализированных отделения по вопросам миграции МВД России. Один – в Неклиновском районе, где начали получать паспорта граждане ДНР, в пятницу их обладателями станут 34 жителя Донецкой народной республики. Второе – в Новошахтинске, здесь в течение дня будут выданы первые 30 паспортов жителям Луганской народной республики, передает ТАСС.

            Процедура выдачи занимает не более 10 минут. Она включает прохождение дактилоскопии и принятие присяги гражданина России.

            Тем временем министерство транспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о планах организовать для жителей ДНР ежедневные поездки в пункты выдачи российских паспортов.

            «Глава ДНР Денис Пушилин поручил министерству транспорта разработать схему и порядок движения пассажирского транспорта для централизованной доставки граждан республики в пункты получения паспортов на территории РФ. В оперативные сроки был выработан механизм обеспечения транспортного сопровождения жителей ДНР для получения гражданства Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

            В минтрансе отметили, что организовали выезд на территорию Ростовской области первой группы жителей для получения российских паспортов. «В дальнейшем минтрансом при тесном сотрудничестве с министерством внутренних дел, МГБ ДНР, министерством доходов и сборов, министерством здравоохранения поездки планируется осуществлять ежедневно на регулярной основе», – добавили в ведомстве.

            24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства страны для жителей ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске – для жителей ЛНР. На начало июня было принято несколько тысяч заявлений о приобретении гражданства России.

            США собрались найти способ не признавать российские паспорта жителей Донбасса, между тем ЕС не пришел к общей позиции по вопросу реагирования на упрощенную выдачу паспортов России в Донбассе.

            Газета ВЗГЛЯД анализировала, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение гражданства России.


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