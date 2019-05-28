США собрались найти способ не признавать российские паспорта жителей Донбасса

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон изучает возможность непризнания паспортов России, которые получены жителями ДНР и ЛНР.

«Это очень провокационный шаг со стороны России – выйти и сказать, что мы будем раздавать российские паспорта гражданам другой страны», – передает его слова «Европейская правда».

Он выразил надежду на то, что украинцы не будут принимать эти паспорта. Волкер предположил, что жители Донбасса «сильно страдают под российской оккупацией».

При этом он не исключил, что США могут не признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса.

«Мы также рассмотрим, будем ли мы в состоянии идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это уже сделали в случае с паспортами в Крыму», – сказал представитель Госдепа.

Ранее источник сообщал, что ЕС не пришел к общей позиции по вопросу реагирования на упрощенную выдачу паспортов России в Донбассе.