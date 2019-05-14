Стало известно о спорах в ЕС из-за выдачи Россией паспортов жителям ДНР и ЛНР

Евросоюз не пришел к общей позиции по вопросу реагирования на упрощенную выдачу паспортов России в Донбассе, сообщил источник в структурах ЕС.

Данную тему подняли в ходе совета по иностранным делам. В опрос обсуждался «в рамках так называемой текущей международной повестки», то есть принятие конкретных решений не предусматривалось.

Ожидается, что дискуссия на данную тему продолжится, передает РИА «Новости».

Некоторые из государств ЕС «поднимали вопрос конкретных мер», но другие страны «их сейчас не поддержали бы», а для введения санкций «нужно единогласие».

При этом источник призвал не пытаться представить «обычную ситуацию обсуждений» как «раскол» в рядах ЕС.

Напомним, министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявлял, что Брюссель не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик.