МВД заявило о тысячах заявлений на российский паспорт от жителей Донбасса

От жителей Донецкой и Луганской народных республик принято несколько тысяч заявлений о приеме в российское гражданство, сообщили в пресс-центре МВД России.

«На сегодняшний день принято несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства, которые будут рассмотрены в срок до трех месяцев в соответствии с указом (президента РФ). При этом решение будет получено в кратчайшие сроки по окончании проведения всех проверочных мероприятий», – сообщается на сайте МВД.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства страны для жителей ЛНР и ДНР.

Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение гражданства России.