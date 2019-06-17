Названы регионы с самыми богатыми семьями

В верхушке рейтинга регионов по благосостоянию семей оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области, в аутсайдерах – Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня.

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тыс. рублей, говорится в исследовании РИА «Новости», базирующемся на данных Росстата.

В ЯНАО, который стал лидером рейтинга за прошлый год, в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после необходимых затрат максимальный остаток составил 128,5 тыс. рублей.

На втором месте – Чукотский автономный округ со среднемесячным максимальным остатком 107,8 тыс. рублей. Тройку замыкает Москва (102,4 тыс. рублей).

Еще в девяти российских регионах (Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Мурманская область и Московская область) максимальный свободный остаток денежных средств семьи со средним в регионе заработком работающих превышает 50 тыс. рублей.

Всего в трех регионах в свободном распоряжении у семьи со средним заработком в лучшем случае остается менее 10 тыс. рублей. К таким регионам относятся Псковская область (9,9 тыс. рублей), Ивановская область (9,8 тыс. рублей) и Кабардино-Балкарская Республика (6 тыс. рублей).

Ранее были названы регионы с самым быстрым ростом зарплат.

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