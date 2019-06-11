Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат

Эксперты Финансового университета при правительстве, уточнив макроэкономические прогнозы на ближайшие годы, назвали регионы с высоким темпом роста заработной платы.

Реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит около 3%, причем в первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на этом же уровне, сообщает «Российская газета».

Среди регионов, где по прогнозам ожидается самый высокий темп роста реальной заработной платы, называются Ленинградская область (7,1%), Приморский край (6,5%), Дагестан (5,6%), Карелия (5,4%), Псковская область (5%), Севастополь (4,7%), Кабардино-Балкария (4,5%), Московская область (4,5%), Якутия (4,4%) и Крым (4,3%).

Как отметил директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец, рост реальных зарплат происходит там, где экономика «оказывается на подъеме».

Так, развитие экономики Крыма и Севастополя «обеспечивается инвестициями в инфраструктуру полуострова и притоком туристов», а остальные регионы – территории с «с низкими темпами, где любые инвестиции будут приводить к серьезному росту местной экономики, либо территории, где происходят какие-то крупные инвестиционные проекты».

«Амурская область – это космодром «Восточный», Ленинградская область – порты и разного рода строительство, включая жилое строительство. Самарская область – «АвтоВАЗ», химия и нефтепереработка. Якутия – экспорт угля, Московская область – инвестиции, строительство и прочее», – пояснил Зубец.

Ранее Росстат опубликовал данные о росте зарплат по отраслям экономики.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в декабре 2019 года будет открыто движение по железнодорожной части Крымского моста, и разбиралась, что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов.