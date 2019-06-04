Росстат рассказал о росте зарплат по отраслям экономики

Росстат опубликовал данные о среднечасовой начисленной заработной плате работников за 2018 год в различных отраслях экономики.

Работники сферы добычи сырой нефти и природного газа получают порядка 793 рублей в час работы, работники производства табачных изделий – 739 рублей., в сфере производства кокса и нефтепродуктов час оценивается в 734 рубля, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Самый высокий темп роста зарплат зафиксирован в области здравоохранения и социальных услуг. По сравнению с 2017 годом почасовая оплата там выросла на 23% и достигла 260 рублей в час.

В области нефтедобычи рост зарплат не превысил 8%, в производстве табака –2,6%, в производстве кокса и нефтепродуктов – 8%.

Одной из самых низких почасовых оплат оказалась оплата в животноводстве и растениеводстве – 186,5 рублей. В производстве изделий из кожи оплата составила 181 рубль в час, в производстве одежды – 188 рублей.

Ранее Счетная палата по итогам проверки бюджета за 2018 год выяснила, что большинство регионов страны не выполнили указ президента о повышении зарплаты среднего и младшего персонала медработников.