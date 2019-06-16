Заведено дело о поджоге жилого дома около пензенской Чемодановки

Полиция завела уголовное дело о поджоге жилого дома в пензенском селе Лопатки, которое находится рядом с Чемодановкой, сообщает ГУ МВД по региону. Ранее в этом населенном пункте произошла массовая драка, в которой погиб человек.

«Возбуждено уголовное дело по факту возгорания деревянного дома, расположенного в селе Лопатки Бессоновского района, по ч. 2 ст. 167 УК России», – передает РИА «Новости» сообщение ГУ МВД.

Фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемых в поджоге пока нет.

Речь идет о пожаре в доме на улице Песочная в селе Лопатки.

Вечером в пятницу около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход, где обсуждалась ситуация после произошедшей в селе массовой драки, в результате которой погиб один человек, еще один попал в реанимацию.

В полицию доставлены 174 человека, устанавливается причастность к драке. Трое из них задержаны. Возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство.

Лидер российских цыган Надежда Деметер в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что большое число представителей власти находятся на месте событий в Чемодановке, ситуация находится под контролем.