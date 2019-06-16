Лолита отреагировала на шум о ее давнем «пророчестве» про Крым

Певица Лолита Милявская прокомментировала заявление украинского блогера Татьяны Микитенко, которая посчитала их с Александром Цекало шутку про Крым 20-летней давности «доказательством» якобы имевшегося у России плана «распилить» Украину.

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка. А вообще смотрю ролик и думаю, какая же я была красотка!» – приводит слова Лолиты «Комсомольская правда».

Напомним, Микитенко недавно напомнила о шутке Цекало в новогодней программе 1999 года, где они с Милявской перечисляли будущие изменения в жизни россиян. «Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали», – сказал тогда Цекало.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался волеизъявление жителей Крыма и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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