Лолите и Цекало припомнили давнюю шутку про Крым

Артистам Лолите Милявской и Александру Цекало припомнили давнюю шутку про изменение принадлежности Крыма.

Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале «Днепровский пост» напомнила о шутке Цекало в новогодней программе 1999 года, где он перечислял будущие изменения в жизни россиян, передает РИА «Новости».

«Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали», – сказал тогда Цекало, а Лолита согласилась с ним.

Микитенко сочла эти слова доказательством того, что Украину уже тогда «планировали распилить рано или поздно», а независимость страны была лишь иллюзией.

Напомним, в марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».

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