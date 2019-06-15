Панин заявил об отставании россиян от европейцев в сексуальном развитии

Актер Алексей Панин уверен, что россияне заметно отстают от европейцев в сексуальном образовании.

В своем профиле в Instagram Панин разместил развернутый пост, где отметил, что порой при прочтении комментариев ему кажется, что пишет толпа «первобытных» людей.

Артист заявил об ограниченности россиян в вопросе сексуального развития. Панин считает, что неосведомленность россиян на тему секса – главная причина их злости. Актер уверен, что в этом плане россияне заметно отстают от европейцев.

«Такое впечатление что люди никогда не заходили в магазины для взрослых и не видели то что в них продается», – отметил он.

При этом он отметил, что в его ближайшем окружении таких «особей» нет. Также он негативно высказался и в адрес гомофобов, пояснив, что в цивилизованном обществе на таких граждан давно смотрят, как на «дурачков».

Панин посоветовал россиянам почаще заглядывать на сайты с фильмами для взрослых.

«В общем я еще раз убедился в том, что с сексом у некоторой части нашего общества такие же большие проблемы как были в СССР. Могу только посочувствовать и посоветовать внимательно изучить все разделы порно сайтов. Найдете для себя много нового и интересного. И может быть подобреете!», – заключил актер.

Ранее суд во Владимирской области обязал Панина возместить убытки авиакомпании «Победа» за курение на борту самолета.