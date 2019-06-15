Панин заявил об отставании россиян от европейцев в сексуальном развитии

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15 июня, суббота  |  Последнее обновление — 15:34  |  vz.ru
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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Чем опасна для России «лысенковщина»

Карикатура на советских генетиковФото: Борис Ефимов
Ровно 70 лет назад в СССР было объявлено, что генетика противоречит марксистской диалектике. Следствием этого стало отставание страны в целом ряде наук, включая вирусологию, цитологию и кибернетику. Но как академику Лысенко удалось обмануть Сталина? И почему до сих пор нельзя говорить о том, что «лысенковщина», сиречь замена науки идеологией, в России побеждена окончательно? Подробности...
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Молдавия встала на путь саморазрушения

По прогнозам экспертов, Майя Санду (справа) вскоре займется отстранением Игоря Додона (слева) и Зинаиды Гречаной (в центре) от политикиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Новое молдавское правительство впервые за несколько дней смогло собраться на рабочее заседание. Это стало возможным после снятия блокпостов сторонниками Демпартии, чей лидер Владимир Плахотнюк бежал из страны. Какой будет внутренняя и внешняя политика новых властей? Удастся ли президенту Молдавии Игорю Додону улучшить отношения с Россией? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Дача, как проклятье

Сергей Мардан, публицист
Дача скоро уйдёт в прошлое, как многие советские феномены. Те, кому сегодня 50 лет, станут поколением, которому придется закрыть ворота последнего СНТ «Луч», чтобы никогда туда не вернуться. Новому поколению дачи не нужны. Подробности...
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Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно заламывать руки, истерить о безнадежности «этой страны» и бесполезности любых усилий. А можно просто кропотливо работать над исправлением проблем, пороков и несправедливостей, постепенно меняя тем самым систему в целом. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев

Как Россия и Запад поменялись местами

Андрей Бабицкий, журналист
Президенты США и политики рангом пониже регулярно произносят речи, в которых акцентируется божественное предначертание американской политики. Но в Ветхом Завете совсем иной народ выступает в качестве избранного. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            Панин заявил об отставании россиян от европейцев в сексуальном развитии

               15 июня 2019, 15:32
            Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
            Текст: Евгения Шестак

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            Актер Алексей Панин уверен, что россияне заметно отстают от европейцев в сексуальном образовании.

            В своем профиле в Instagram Панин разместил развернутый пост, где отметил, что порой при прочтении комментариев ему кажется, что пишет толпа «первобытных» людей.

            Артист заявил об ограниченности россиян в вопросе сексуального развития. Панин считает, что неосведомленность россиян на тему секса – главная причина их злости. Актер уверен, что в этом плане россияне заметно отстают от европейцев.

            «Такое впечатление что люди никогда не заходили в магазины для взрослых и не видели то что в них продается», – отметил он.

            При этом он отметил, что в его ближайшем окружении таких «особей» нет. Также он негативно высказался и в адрес гомофобов, пояснив, что в цивилизованном обществе на таких граждан давно смотрят, как на «дурачков».

            Панин посоветовал россиянам почаще заглядывать на сайты с фильмами для взрослых.

            «В общем я еще раз убедился в том, что с сексом у некоторой части нашего общества такие же большие проблемы как были в СССР. Могу только посочувствовать и посоветовать внимательно изучить все разделы порно сайтов. Найдете для себя много нового и интересного. И может быть подобреете!», – заключил актер.

            Ранее суд во Владимирской области обязал Панина возместить убытки авиакомпании «Победа» за курение на борту самолета.

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            Когда читаю некоторые комментарии у себя в ИНСТАГРАММЕ, складывается впечатление что, в один день, с пальмы слезла какая-то большая стая первобытных людей. Людей, которые никогда не слышали про темы БДСМ, ФИСТИНГ, КУКОЛД, СВИНГ, СТРАПОН, SEXWIFE, ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ и многое другое. Такое впечатление что люди никогда не заходили в магазины для взрослых и не видели то что в них продаётся. Боюсь даже произносить словосочетание «ТРИ КОМНАТЫ», хотя это очень известное место куда приезжают со всей Москвы. Понятно что люди в России по прежнему заметно отстают в сексуальном развитии от Европейцев, но честно говоря я не думал что до такой степени. К счастью мне давно не приходилось встречать в своем окружении настолько закомплексованных и ограниченных особей. Сложно представить что с ними будет если они попадут во Французский город Cap dAgde (Кап-дАгд).Про гомофобов даже говорить не буду. В любой цивилизованном обществе на таких смотрят как на дурачков. Вообщем я ещё раз убедился в том что с сексом, у некоторой части нашего общества такие же большие проблемы как были в СССР. Могу только посочувствовать и посоветовать внимательно изучить все разделы порно сайтов. Найдете для себя много нового и интересного. И может быть подобреете! Всем Добра!

            Публикация от Алексей Панин (@alexey_panin_official)


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