Кабинет нового премьера Молдавии собрался на первое заседание

Кабинет министров нового премьера Молдавии Майи Санду собрался на первое заседание в здании правительства, которое накануне было разблокировано сторонниками Демократической партии страны.

Санду в сопровождении министров беспрепятственно вошла в здание, передает ТАСС.

«Сегодня на заседании почти все министры, кроме Николая Попеску – министр иностранных дел находится в командировке. Мы рады, что все завершилось таким мирным образом», – сообщила Санду журналистам в субботу утром.

Премьер также сообщила, что приветствует решение демократов, пообещав выйти на брифинг после заседания в 11:00 (соответствует мск).

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Ранее стало известно, что противники новой власти сбежали из Молдавии на частных самолетах. Пресс-служба Демократической партии Молдавии подтвердила, что ее лидер Владимир Плахотнюк уехал из страны.

До этого Демократическая партия Молдавии (партия Плахотнюка) объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство.