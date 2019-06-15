Путин обозначил пути решения мировых проблем

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) обозначил возможные пути решения важных мировых проблем.

Путин заявил, что Россия выступает «за активизацию совместных усилий в интересах формирования в Азии системы равной, общей и неделимой безопасности, системы, основанной на универсально признанных принципах международного права, устава ООН», передает РИА «Новости».

Речь идет о таких принципах, как взаимное доверие, добрососедство, уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела, уточнил российский лидер.

Российский лидер высказал мнение, что форум вносит большой вклад в развитие сотрудничества на всем азиатском пространстве, и отметил, что Москва нацелена на развитие взаимодействия со всеми странами-участницами совещания.

Он также заявил о безальтернативности дипломатического решения корейской ядерной проблемы. Путин указал, что именно этот подход лег в основу разработанной по инициативе России и Китая в 2015 году дорожной карты урегулирования, передает ТАСС.

«Именно в таком ключе мы провели переговоры и с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке в апреле этого года», – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что важно, чтобы «страны-участницы Совещания (СВМДА) по мере возможности способствовали усилиям по снижению напряженности на (Корейском) полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом».

Также в Москве считают, что мировая торговля нуждается в восстановлении доверия между странами: необходимо найти выход из ситуации с торговыми войнами, «боями без правил» на международной арене и «запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами».

«Сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации», – подчеркнул он.

По его словам, «необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия», для начала – «хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу», а именно товары первой необходимости, лекарства и медицинское оборудование.

Он отметил, что это тема поднималась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоялся 6-8 июня.

Кроме того, Владимир Путин призвал как можно скорее начать политические преобразования в Сирии, чтобы стабилизировать ситуацию в этой стране.

Президент напомнил, что при участии России большая часть сирийской территории была возвращена под контроль законного правительства.

Также, по его словам, были созданы благоприятные условия для перехода страны к мирному строительству, для возвращения в свои дома беженцев и перемещенных лиц.

«Реальную отдачу приносит координация России, Ирана и Турции в астанинском формате. Сообща мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы Сирийского конституционного комитета», – отметил российский лидер.

Владимир Путин также призвал участников саммита наращивать сотрудничество «по выявлению и нейтрализации террористических группировок, блокированию их финансовой подпитки, в том числе за счет наркотрафика». Важно также «делать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового уничтожения».

Он подчеркнул, что «по-настоящему устойчивой стабильности в Азии можно добиться лишь путем урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов, последовательного противодействия террористической угрозе».

Путин также призвал страны СВМДА «пресекать пропаганду экстремистских идей».

Особое внимание российский лидер обратил на ситуацию в Афганистане, «где радикальные экстремистские организации, в том числе выдавленные из Ближнего Востока, вновь активизируют свою деятельность».

Он напомнил, что Москва оказывает содействие межафганскому диалогу, и в качестве страны-председателя в ШОС намерена приложить усилия для реализации принятой 14 июня на саммите в Бишкеке «дорожной карты» по расширению взаимодействия с Афганистаном в вопросах безопасности, экономики и гуманитарной сферы.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на открытие СВМДА в Душанбе. Ранее он провел переговоры с президентом Таджикистана.