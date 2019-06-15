Путин прибыл на открытие саммита СВМДА в Душанбе

Президент России Владимир Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе, где начинается заседание глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В заседании в субботу принимают участие делегации 27 стран-участниц объединения, а также 13 наблюдателей, в числе которых и представители международных организаций – ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, передает ТАСС.

В Душанбе прибыли главы девяти государств, в частности России, Китая, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Катара, Бангладеш, Шри-Ланки. Другие страны представлены главами правительств, вице-премьерами и министрами иностранных дел.

Отмечается, что Владимир Путин прибыл во дворец на автомобиле «Аурус».

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал ранее, что вопросы, вынесенные на повестку дня саммита СВМДА, во многом совпадают с темами состоявшегося 14 июня саммита ШОС в Бишкеке.

Напомним, в пятницу Владимир Путин прибыл в Душанбе и провел переговоры с президентом Таджикистана.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что на полях саммита СВМДА может пройти встреча с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.x`