Песков подтвердил подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию

Кремль готовит визит президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, который должен состояться в октябре, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я могу подтвердить эту информацию, действительно такой визит готовится», – передает его слова ТАСС.

Песков добавил, что Москва придает большое значение подготовке этого визита, так как у России и Саудовской Аравии «партнерские и очень эффективные» отношения.

«Сделаем соответствующее официальное заявление по мере приближения визита», – пообещал Песков.

Кроме того, рассказал пресс-секретарь российского лидера, Путин продолжает подготовку к визитам в Киргизию и Таджикистан, где пройдут саммит ШОС и совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает РИА «Новости».

Визиты запланированы на вторую половину недели.

«Совещание по мерам доверия в Азии, СВМДА, формат очень значимый, очень важный. Поэтому происходит подготовка экспертная и к этим контактам», – заметил Песков.

По его словам, на полях СВМДА Путин может пообщаться в том числе с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Общение, как ожидается, должно состояться в Душанбе 15 июня.

«Пока отдельной полноформатной встречи не планируется. В любом случае со всеми участниками Путин в кулуарах будет общаться», – сказал представитель Кремля.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии выразил надежду, что визит Путина в октябре 2019 года придаст импульс развитию отношений стран.

На прошлой неделе Песков уже говорил о подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию, однако тогда точные даты не назывались.