В Кремле оценили шансы на встречу Путина и Трампа

Шанс на встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа есть, однако непонятно, произойдет ли это в Осаке, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил журналистам на полях ПМЭФ, что «шанс безусловно есть», и «то, что они встретятся и увидят там друг друга – это однозначно», однако «будет ли встреча – пока непонятно», передает РИА «Новости».

Также Песков не стал отвечать на вопрос, возможна ли встреча лидеров России и США в Словакии, предложив «дождаться».

Также в данный момент готовится визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию, но точных дат пока нет.

Ранее министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что лидеры России и США могут встретиться на праздновании 75-й годовщины антигитлеровского Словацкого национального восстания в августе.