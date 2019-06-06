Названо новое место возможной встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что лидеры России и США могут встретиться на праздновании 75-й годовщины антигитлеровского Словацкого национального восстания в августе.

«Мы хотим, чтобы торжества по случаю 75-й годовщины Словацкого национального восстания (29 августа 1944 г. – 28 октября 1944 г. – прим. ВЗГЛЯД) прошли достойно. Поэтому господин премьер Пеллегрини пригласил для участия в них президента США Дональда Трампа и высших руководителей России. Это означает, что, если будет необходимость в том, чтобы два лидера (Владимир Путин и Дональд Трамп) встретились, то они могут использовать для этого полученное приглашение в Словакию», – сказал министр иностранных дел Словакии, передает ТАСС.

Он уточнил, что участие Владимира Путина и Дональда Трампа в словацких торжествах зависит от международной обстановки.

Уточняется, что торжества по случаю празднования 75-й годовщины Словацкого народного восстания пройдут в Братиславе и городе Банска-Бистрица в Центральной Словакии, где был штаб восставших и главный очаг Антигитлеровского сопротивления в республике.

Ранее премьер-министр республики Петер Пеллегрини на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Словакия не ставит под сомнение роль Красной Армии в освобождении территории страны от нацизма, и пригласил российского президента на празднование годовщины в августе.