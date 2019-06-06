Премьер-министр Словакии заявил об уважении к памяти советских воинов

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини на встрече с Владимиром Путиным отметил, что Словакия не переписывает историю и не ставит под сомнение роль Красной Армии в освобождении территории страны от нацизма.

«Мы помним и совместную борьбу против фашизма. Словакия не переписывает историю, [мы] очень уважаем и не ставим под сомнение роль Красной Армии при освобождении территории нашей страны в конце Второй мировой войны, и уважаем героизм и жертвы, которые они (советские воины – прим. ТАСС) принесли», – сказал Пеллегринин, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Словакии также напомнил, что в августе этого года страна будет праздновать 75-летие словацкого национального восстания. «Мы были бы очень рады приветствовать на нашей земле представителей России на наивысшем уровне, для нас это было бы большой честью, и мы хотели бы, чтобы Ваше присутствие было во время этого празднования», – сказал Пеллегрини.

Ранее словацкий премьер заявил о заключении контракта с Россией по обслуживанию истребителей МиГ-29 на сумму в 100 млн евро.