Путин провел переговоры с президентом Таджикистана

В Душанбе состоялись переговоры президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Главы государств обсудили вопросы стратегического партнерства, передает ТАСС.

Президент Таджикистана подчеркнул важность как нынешних переговоров в Душанбе, так и контактов между двумя странами в целом.

Путин и Рахмон выразили удовлетворение итогами апрельского визита таджикского лидера в Россию. Стороны отметили, что достигнутые соглашения реализуются на практике.

Путин и Рахмон также обсудили международную ситуацию.