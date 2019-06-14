Путин прилетел в Душанбе

Президент России Владимир Путин приехал в Душанбе, где он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Вечером 14 июня российский лидер будет участвовать в официальном обеде в честь глав государств от имени таджикистанского коллеги Эмомали Рахмона.

Большая часть мероприятий саммита пройдет в субботу, 15 июня, передает ТАСС. В них примут участие 27 стран и 13 наблюдателей, в числе которых есть представители ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что темы для обсуждения на саммите СВМДА совпадают с темами саммита ШОС, который проходит 14 июня в Бишкеке.

Главы делегаций расскажут о своих подходах к обеспечению региональной и глобальной безопасности, обсудят вопросы стратегической безопасности и стабильности, борьбы с вызовами и угрозами, добавил Ушаков.

«Конечно, [будет обсуждаться] проблематика углубления экономического сотрудничества, сотрудничества в гуманитарной сфере», – подчеркнул он.

В ходе переговоров планируется обсудить ситуацию в Афганистане, Иране, Сирии и на Корейском полуострове, сказал Ушаков. Помощник президента уточнил, что Путин планирует изложить позицию России «по Афганистану, по Сирии с учетом осложнившейся ситуации в провинции Идлиб, по иранской ядерной программе, по ситуации на Корейском полуострове, в том числе с учетом недавних переговоров с северокорейским лидером».

По итогам встречи будет принята декларация, носящая неподписной характер. В ней будут отражены согласованные оценки государств-участников СВМДА по ключевым проблемам, приверженность принципу многополярности на международной арене при центральной роли ООН, подчеркнута недопустимость нарушения норм международного права и вмешательства во внутренние дела государств и т.д.

На полях саммита Путин может провести несколько встреч «на ногах» с руководителями других делегаций. Возможны переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, отметил Ушаков. Он подчеркнул, что встреча пока окончательно не согласована. Также состоится беседа с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что на полях саммита СВМДА может пройти встреча с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.