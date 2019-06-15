Бузова призналась в желании увеличить грудь

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о том, как хотела увеличить грудь после развода с футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

В Instagram она предложила подписчикам угадать, в какой город собирается лететь. Один из подписчиков предположил, что цель ее поездки – увеличить грудь, передает Sport24.

В ответ Бузова призналась, что «хотела сдуру сделать после развода», но «одумалась». По словам Бузовой, она «любит свою идеальную маленькую грудь».