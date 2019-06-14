Еврогруппа не смогла согласовать создание бюджета зоны евро

Еврогруппа (совет министров финансов зоны евро) не смогла согласовать создание бюджета зоны евро в 20 млрд евро и пути его наполнения, в частности за счет введения налога на финансовые транзакции, сообщил председатель совета Мариу Сентену.

Сентену сообщил на пресс-конференции по итогам ночной встречи, что «заседание Еврогруппы по реформе зоны евро заняло более 15 часов и завершилось ранним утром, но нам потребуется больше работы. Мы подтвердили, что нам необходим этот инструмент (бюджет зоны евро)», передает ТАСС.

Он добавил, что подготовит документ, который опишет «возможную будущую структуру этого инструмента», но потребуется «дополнительная работа для принятия решений о возможных источниках финансирования».

Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси заявил, что «согласованный текст – это неизбежный компромисс, который потребует еще много работы, в первую очередь по источникам финансирования», хотя «это маленький шаг в направлении создания бюджета зоны евро, который нам необходим».

«Пока это максимум того, что мы могли достичь, поскольку ряд стран ЕС изначально были принципиально против самой идеи бюджета зоны евро. Теперь все будет зависеть от саммита ЕС, которому мы представим результаты дискуссии», – добавил он.

Тема создания бюджета зоны евро, рабочее название которого «бюджетный инструмент для стабилизации и конкурентоспособности», была главной на повестке дня.

Для решения этого вопроса министрам в первую очередь было необходимо договориться об источниках финансирования новой финансовой структуры, в числе которых могли быть прямые взносы стран–членов сообщества или введение прямых общеевропейских налогов, в первую очередь налога на финансовые транзакции.

В данный момент Еврозона не имеет собственного бюджета, который способствовал бы финансовой стабильности государств сообщества и единой европейской валюты.

Тема его формирования обсуждается с 2012 года. Этот вопрос был поставлен на фоне острейшего в истории евро «греческого кризиса», грозившего распадом еврозоны и исчезновением самой европейской валюты.

Объем годового бюджета зоны евро предположительно должен был составить около 20 млрд евро.

Согласно материалам Еврогруппы, средства бюджета еврозоны должны расходоваться на компенсацию расходов государств зоны евро на проведение структурных реформ, но именно этот подход вызывает наибольшее сопротивление многих столиц.

Одни опасаются, что еще один европейский бюджет станет простым инструментом перераспределения средств от богатых к бедным странам, другие заявляют, что такая система позволит Брюсселю навязывать государствам программы реформ, а третьи полагают, что создание прямых наднациональных налогов приведет к чрезмерному расширению полномочий Брюсселя в ущерб суверенитету национальных правительств.

В числе оппонентов нынешней концепции формирования бюджета еврозоны – Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Германия и ряд других стран.

Ранее издание The New York Times сообщало, что в Европе усилился раскол из-за будущего Евросоюза.