Эксперт сказал, чем британский спецназ опасен России

«В круг задач таких спецподразделений, как SAS, входят диверсионно-разведывательная деятельность и внесение дезорганизации в работу вооруженных сил противника», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя сообщения о переориентировании британского военного спецназа с ближневосточных угроз на противодействие России.

«Силы специальных операций Британии – спецназ как спецназ. Принимали участие во всех конфликтах недавнего времени. Высокопрофессионально подготовленные бойцы. Со своей мощной боевой историей. И то, что они переориентируются на Россию – не удивительно, если учесть, что США доктринально объявили Россию противником, а Британия традиционно следует в политическом фарватере США. Да и с самой Британией у нас в последнее время есть большое количество конфликтных ситуаций. Поэтому я ничего удивительного в этом не вижу», – считает заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Он также напомнил, что британский спецназ уже появлялся в Арктике, принимал участие в учениях в Норвегии, а еще готовится к выполнению боевых действий в холодных регионах планеты, что потенциально может угрожать интересам России.

«Арктика – это богатства, полезные ископаемые и важный регион с точки зрения логистики. И понятно, что к Арктике проявляют существенный интерес и США, и Британия. Поэтому Россия активно укрепляет рубежи своих территорий в Арктике вооруженными силами, базами, строит ледоколы и суда ледового класса. И то, что эти орлы там появятся – это факт. Главное, чтобы мы были к этому готовы», – отметил собеседник.

«SAS могут появиться и в той же Сирии: существует вероятность, что уже были и какие-то соприкосновения между российскими и британскими спецназовцами, мы можем о многом не знать», – предполагает эксперт.

«В круг задач таких спецподразделений, как SAS, в первую очередь входит диверсионно-разведывательная деятельность. Что в России, что у англичан, что у любых других стран. Главная цель спецподразделений – нарушение коммуникаций, совершение диверсий в местах хранения боеприпасов, атаки на системы управления. То есть внесение дезорганизации в слаженную работу вооруженных сил противника. Для этого и придуманы любые спецподразделения. Но для борьбы с ними существуют весьма эффективные контрдиверсионные подразделения, об этом тоже не надо забывать», – резюмировал Дрозденко.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, руководитель армейских спецподразделений Британии предложил переориентировать спецназ британской армии на «российское» направление.

В случае поддержки плана кабмином реструктуризация затронет специальную авиационную службу (SAS), службу десантных кораблей (SBS) и полк специальной разведки. По новой концепции указанные подразделения будут активнее сотрудничать с разведкой МИ6.

Напомним, отношения Москвы и Лондона обострились после инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает обвинения.

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