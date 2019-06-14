Военный спецназ Британии предложили подготовить к конфликту с Россией

Спецназ британской армии предлагается переориентировать на «российское» направление, сообщают СМИ.

Руководитель армейских спецподразделений Британии подготовил секретную концепцию, которую должен будет рассмотреть британский кабмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Необходимость в ней объясняется тем, что на смену традиционным методам войны приходят более сложные формы конфликтов между странами, пишет издание.

Спецназ страны предлагается переориентировать с борьбы против террористов на Ближнем Востоке на «российское» направление.

В случае поддержки плана кабмином реструктуризация затронет специальную авиационную службу (SAS), службу десантных кораблей (SBS) и полк специальной разведки. По новой концепции указанные подразделения должны активнее сотрудничать с разведкой МИ6.

В качестве повода для новой концепции стал инцидент в Солсбери, пишет Guardian.

Напомним, отношения Москвы и Лондона обострились после инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает обвинения.

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