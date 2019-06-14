Военный спецназ Британии предложили подготовить к конфликту с Россией

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14 июня, пятница  |  Последнее обновление — 04:17  |  vz.ru
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Зеленский принялся шутить про российский газ

За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларовФото: Gleb Garanich/Reuters
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с Газпромом выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство Газпрома ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

Имя Михаила Музраева было мало известно за пределами Волгоградской области, однако в своем регионе он являлся одной из ключевых фигурФото: СУ СКР по Волгоградской области
«Ночной губернатор» – именно так в Волгограде давно называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям. Во вторник Лефортовский суд арестовал его на два месяца по подозрению в теракте. Чем этот крайне влиятельный человек запомнился жителям Волгоградской области? Подробности...
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Американского адмирала выгнали с работы за странное чувство юмора

Пьянство является привычным явлением для американской армииФото: Erik De Castro/Reuters
Пьянство на работе, неуместные шуточки и финансовые нарушения. Это не полный список претензий и обвинений, из-за которых лишился работы глава одного из ведущих учебных заведений американских вооруженных сил контр-адмирал Джеффри Харли. Скандал наглядно иллюстрирует степень разложения, которую достигли ВМС США. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Хотим бегать от полиции и делать селфи в автозаках

Дмитрий Ольшанский, публицист
В день освобождения Ивана Голунова большая и неожиданная победа уже почти покорно лежала в руках нашей интеллигенции. Мяч уже, казалось, летел в чужие ворота – и вдруг, каким-то невероятным усилием, эти люди забили его сами себе. Подробности...
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Как превратить протест в абсурд

Алексей Алешковский, сценарист
На улицы вышло много хороших и честных людей, только чего они хотели добиться? Конечно, народные гулянья с автозаками веселее и интеллигентнее, чем пьянки с мордобоем. Но польза – примерно та же. Подробности...
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Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
По утрам президенты крупнейших держав жмут друг другу руки, а по вечерам хладнокровно объявляют миру о введении новых санкций. Америка делает все возможное, дабы подпилить ножку на стуле юаня. Но соперника Трамп явно недооценил. Подробности...
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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            Военный спецназ Британии предложили подготовить к конфликту с Россией

               14 июня 2019, 03:25
            Фото: Ray Tang/Zuma/Global Look Press
            Текст: Антон Антонов

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            Спецназ британской армии предлагается переориентировать на «российское» направление, сообщают СМИ.

            Руководитель армейских спецподразделений Британии подготовил секретную концепцию, которую должен будет рассмотреть британский кабмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

            Необходимость в ней объясняется тем, что на смену традиционным методам войны приходят более сложные формы конфликтов между странами, пишет издание.

            Спецназ страны предлагается переориентировать с борьбы против террористов на Ближнем Востоке на «российское» направление.

            В случае поддержки плана кабмином реструктуризация затронет специальную авиационную службу (SAS), службу десантных кораблей (SBS) и полк специальной разведки. По новой концепции указанные подразделения должны активнее сотрудничать с разведкой МИ6.

            В качестве повода для новой концепции стал инцидент в Солсбери, пишет Guardian.

            Напомним, отношения Москвы и Лондона обострились после инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает обвинения.

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