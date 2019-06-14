Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут»

В возрасте 54 лет скончалась мексиканская актриса и танцовщица Эдит Гонсалес, известная по сериалам «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза».

В 2016 году у актрисы обнаружили рак яичников, она перенесла несколько операций и сообщила о ремиссии, но спустя время болезнь вернулась. Несколько недель назад Гонсалес госпитализировали, состояние продолжало ухудшаться, и семья приняла решение отключить ее от аппаратов искусственного поддержания жизни.

Актриса скончалась в больнице Анхелес Интерломас в Мехико, 13 июня. У нее остались муж и 14-летняя дочь, сообщает El Universal.

Эдит Гонсалес родилась в 1964 году в Монтеррее. С детства она принимала участие в телесъемках. Широкую известность она получила после съемок мыльной оперы «Богатые тоже плачут» в 1979 году в роли Марисабель Сальватьерра. Позднее она принимала участие в съемках сериала «Дикая роза» (1987).