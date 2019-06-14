Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek

Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Фрагмент рельефа Марса на равнине Эллада напоминает носовую часть ракеты с неравномерным вырезом в нижней части. Как сообщается, такие очертания поверхность планеты приобрела из-за взаимодействия лавы, ветра и дюн, передает РИА «Новости». со ссылкой на CNN.

Caption Spotlight (12 Jun 2019): Dune Footprints in Hellas



Enterprising viewers will make the discovery that these features look conspicuously like a famous logo.



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NASA/JPL/University of Arizona#Mars #science pic.twitter.com/N5MfKQPiYt — HiRISE (NASA) (@HiRISE) 12 июня 2019 г. Star Trek – культовая американская медиафраншиза, включающая в себя несколько сериалов и полнометражных фильмов.

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