Путин предоставил гражданство России двум итальянским княгиням

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство двум итальянским княгиням с русскими корнями Наталии и Ирине Строцци, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять в гражданство РФ следующих лиц: 59. Строцци Майорка Ренци Ирина Луиза, родившаяся 26 июля 1982 года в Италии; 60. Строцци Майорка Ренци Наталия Констанца, родившаяся 5 февраля 1977 года в Италии», – указано в документе.

По данным СМИ, княгини Строцци являются потомками первых русских эмигрантов, передает РИА «Новости».

Также глава российского государства предоставил гражданство итальянцу Карло Анчиде, который является автором учебников и пособий по изучению итальянского языка.

Профессор и эксперт по генеалогии Джузеппе Палланти считает, что итальянские княгини – это потомки Моны Лизы. Старшая Строцци – балерина и писательница, а ее мемуары вышли на нескольких языках, включая русский. Младшая княгиня изучала экономику в Миланском университете и проходила стажировку у близких друзей клана Строцци – председателя Европейской комиссии Мануэля Баррозу в Брюсселе и у британского премьера Тони Блэра.

Ранее стало известно, что Путин предоставил гражданство американскому поэту.