Путин предоставил гражданство России американскому поэту

Взгляд
13 июня, четверг  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
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Зеленский принялся шутить про российский газ

За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларовФото: Gleb Garanich/Reuters
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с Газпромом выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство Газпрома ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

Имя Михаила Музраева было мало известно за пределами Волгоградской области, однако в своем регионе он являлся одной из ключевых фигурФото: СУ СКР по Волгоградской области
«Ночной губернатор» – именно так в Волгограде давно называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям. Во вторник Лефортовский суд арестовал его на два месяца по подозрению в теракте. Чем этот крайне влиятельный человек запомнился жителям Волгоградской области? Подробности...
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Американского адмирала выгнали с работы за странное чувство юмора

Пьянство является привычным явлением для американской армииФото: Erik De Castro/Reuters
Пьянство на работе, неуместные шуточки и финансовые нарушения. Это не полный список претензий и обвинений, из-за которых лишился работы глава одного из ведущих учебных заведений американских вооруженных сил контр-адмирал Джеффри Харли. Скандал наглядно иллюстрирует степень разложения, которую достигли ВМС США. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Хотим бегать от полиции и делать селфи в автозаках

Дмитрий Ольшанский, публицист
В день освобождения Ивана Голунова большая и неожиданная победа уже почти покорно лежала в руках нашей интеллигенции. Мяч уже, казалось, летел в чужие ворота – и вдруг, каким-то невероятным усилием, эти люди забили его сами себе. Подробности...
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Как превратить протест в абсурд

Алексей Алешковский, сценарист
На улицы вышло много хороших и честных людей, только чего они хотели добиться? Конечно, народные гулянья с автозаками веселее и интеллигентнее, чем пьянки с мордобоем. Но польза – примерно та же. Подробности...
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Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
По утрам президенты крупнейших держав жмут друг другу руки, а по вечерам хладнокровно объявляют миру о введении новых санкций. Америка делает все возможное, дабы подпилить ножку на стуле юаня. Но соперника Трамп явно недооценил. Подробности...
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    Подвиг русских в Сербии закончился предательством

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    Честный ВЗГЛЯД: Восхищение «Чернобылем» пугает

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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
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      Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке

      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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            Путин предоставил гражданство России американскому поэту

               13 июня 2019, 18:41
            Фото: facebook.com/julian.lowenfeld
            Текст: Анастасия Норина

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            Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил российское гражданство, следует из указа президента России Владимира Путина.

            Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

            Согласно информации из этого документа, гражданство России получили 70 человек, в списке присутствует и родившийся в 1963 году в США Лоуэнфельд. По образованию он является юристом, однако в действительности занимается литературой. Лоуэнфельд драматург, поэт и переводчик стихов Александра Пушкина, а также других русских поэтов.

            Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, что число лиц, получивших российское гражданство, выросло за пять лет вдвое, а также писала, кому проще всего его получить.


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