Путин предоставил гражданство России американскому поэту

Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил российское гражданство, следует из указа президента России Владимира Путина.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Согласно информации из этого документа, гражданство России получили 70 человек, в списке присутствует и родившийся в 1963 году в США Лоуэнфельд. По образованию он является юристом, однако в действительности занимается литературой. Лоуэнфельд драматург, поэт и переводчик стихов Александра Пушкина, а также других русских поэтов.

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, что число лиц, получивших российское гражданство, выросло за пять лет вдвое, а также писала, кому проще всего его получить.