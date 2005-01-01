Число получивших российское гражданство за пять лет выросло вдвое

Число иностранцев, получивших российское гражданство, за пять лет увеличилось вдвое: в 2018 году его получили 269,4 тыс. человек против 135,8 тыс. человек в 2013 году, сообщили в МВД России.

Чаще других российский паспорт получали выходцы с Украины (83 тыс. человек), Казахстана (45,3 тыс.), Таджикистана (35,7 тыс.), Армении (27,1 тыс.) и Узбекистана (21 тыс.), передает RT.

По данным ведомства, увеличению этого показателя способствует модернизация института гражданства в России и создание на законодательном уровне дополнительных преференций его приобретения для отдельных категорий лиц.

Ранее также сообщалось, что почти 400 сирийцев получили российское гражданство в 2018 году.