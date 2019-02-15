Гражданами России в 2018 году стали сотни сирийцев

Почти 400 сирийцев получили российское гражданство в 2018 году, рассказали в МВД России.

При этом сообщается, что еще 569 гражданам Сирии были выданы виды на жительство и 833 разрешили временное проживание, передает «Интерфакс».

Также за прошлый год граждане Сирии оформили 5 тыс. российских виз.

В декабре 2018 года сообщалось, что число иностранцев, получивших гражданство России, в минувшем году увеличилось на 4% и составило более 239 тыс. человек.