Песков заявил о готовности Путина рассмотреть изменение наказания за наркопреступления

Президент России Владимир Путин готов рассмотреть инициативу депутатов Госдумы об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если предложение поступит к нему, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если будет такая инициатива, если она будет сформулирована, то, соответственно, она будет рассмотрена. Рассматривать абстрактные инициативы в области законодательства невозможно, они должны быть конкретно сформулированы», – пояснил Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что президент еще не видел предложение академика РАН Андрея Воробьева о пересмотре всех дел о незаконном обороте наркотиков.

Ранее в Госдуме разработали поправки в статью 228 УК России о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.

Тема стала актуальной на фоне дела журналиста Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков. Он был отправлен под домашний арест, однако во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.