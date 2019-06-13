Украинский режиссер обвинил создателей «Чернобыля» в плагиате

Украинский режиссер Андрей Примаченко заявил, что его видео использовали в сериале НВО «Чернобыль» без разрешения.

Речь идет о визуализации записи телефонных переговоров 26 апреля на Чернобыльской АЭС. Видео загружено в YouTube на канале «Студия Передовая» 18 марта 2013 года, автором которого является Андрей Примаченко.

«Мое видео – один из первых результатов в Google и под ним уже шесть лет подписано, кто является автором. Если бы они ко мне просто обратились и спросили разрешения использовать, я бы не был против, лишь бы указали авторство», – заявил Примаченко украинскому изданию «Детектор медиа».

Он подчеркнул, что рисовал графику не в коммерческих целях, а потому что давно интересуется темой катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«Я это сделал для своего канала на YouTube. Мне даже приятно, что эту работу использовали в проекте такого масштаба», – отметил он.

При этом режиссер подчеркнул, что готов сотрудничать и мирно решать возникшую ситуацию.

В комментариях под постом Примаченко в Facebook, где он высказал свои претензии, исполнительный продюсер киевской компании Radioactive Film Евгения Яцута ответила: «Речь идет об оригинальной аудиозаписи диспетчеров, которые вызвали все силы на помощь. У вас есть права на использование этого диалога в вашем видео?». На это Примаченко ответил: «Под вопросом не аудиочасть, а видео».

Позже в Radioactive Film ответили, что «права на использование видео были получены и подтверждены дирекцией музея Чернобыля в Киеве».

Ранее на создателей сериала «Чернобыль» потребовали завести уголовные дела.

Мини-сериал «Чернобыль» снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, в нем рассказывается об аварии на ЧАЭС в 1986 году.

Один из ликвидаторов той аварии Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала «Чернобыль» обманули зрителей.

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