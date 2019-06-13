Пушков усомнился в способности Киева ответить на возвращение России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы МИД Украины Павла Климкина о возвращении России в ПАСЕ, заявил, что Киев не сможет принять ответных мер в отношении Совета Европы, поскольку полностью зависит от европейских стран и институтов.

«Никаких «ответных мер» в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает Климкин, не будет. Это просто сотрясение воздуха. Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов. Единств. ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании», – написал сенатор в Twitter.

Ранее украинский министр заявил, что в случае получения Москвой «желанной индульгенции» Киев перестанет делать «формальные вежливые жесты» в отношении Ассамблеи. Кроме того, Климкин рассчитывает, что Парламентская ассамблея Совета Европы может применять к российским парламентариям санкции даже в случае возвращения их делегации в ассамблею.

В данный момент российская делегация лишена права голоса, однако в комитете ПАСЕ по регламенту предложили запретить лишать депутатов права голоса, когда пересматриваются полномочия их делегации. Это решение может вернуть Россию в ПАСЕ.

При этом против возвращения России в ПАСЕ выступает Украина. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что если Россия вернется в ПАСЕ, то доверие к организации будет подорвано.