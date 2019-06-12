Климкин подсказал ПАСЕ, как обращаться с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассчитывает, что Парламентская ассамблея совета Европы может применять к российским парламентариям санкции даже в случае возвращения их делегации в Ассамблею.

«Даже приняв резолюцию о собственной капитуляции перед РФ в ее нынешнем виде, ПАСЕ все равно будет иметь возможность применить к российским депутатам некоторые ограничительные меры», – говорится в статье Климкина для «Европейской правды».

Он пояснил, что российских депутатов могут лишить права вносить проекты резолюций и рекомендаций, вносить письменные декларации, быть докладчиком, инициировать срочные и текущие дебаты, а также представлять ПАСЕ в других органах СЕ и на других международных мероприятиях.

Климкин также отметил, что в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения Москвой каких-либо условий украинские подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными.

«Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя», – заявил министр.

Напомним, в данный момент российская делегация лишена права голоса, однако в комитете ПАСЕ по регламенту предложили запретить лишать депутатов права голоса, когда пересматриваются полномочия их делегации. Это решение может вернуть Россию в ПАСЕ.

При этом против возвращения России в ПАСЕ выступает Украина. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что если Россия вернется в ПАСЕ, то доверие к организации будет подорвано.