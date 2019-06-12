Климкин подсказал ПАСЕ, как обращаться с Россией

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12 июня, среда  |  Последнее обновление — 15:39  |  vz.ru
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Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова окончилось неожиданно для генералов

С Ивана Голунова сняты все обвиненияФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Дело Ивана Голунова завершилось невероятно быстро. Еще в пятницу все обсуждали задержание журналиста, в субботу – его заключение под домашний арест. А во вторник министр внутренних дел заявляет о невиновности журналиста и снятии с него всех обвинений. Более того, речь может идти о смягчении 228-й «наркотической» статьи и о необходимости нового Уголовно-процессуального кодекса. Так в чем же феноменальность дела Голунова? Подробности...
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Марш-бросок батальона ВДВ РФ изменил историю Югославской войны

Марш-бросок на аэропорт оказался одним из самых знаковых событий Югославской войныФото: Сергей Метелица/Фотохроника ТАСС
Двадцать лет назад, в ночь на 12 июня 1999 года, российский контингент в результате марш-броска из Боснии занял аэропорт Слатина в Косово. Почему эта операция считается самым легендарным и авантюрным военным актом Вооруженных сил современной России, какое влияние она оказала на историю Югославской войны – и кто помешал более масштабному участию России в данном конфликте? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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День России как повод ничего не говорить

Аглая Топорова, журналист
Лишний раз не пойти на работу, конечно, хорошо. Но отмечают ли в России день, когда была подписана декларация о ее суверенитете, как истинно народный праздник – вроде Нового года? Помнят ли о нем вообще, а если вспоминают, то какими словами? Подробности...
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Как измельчала русская эмиграция

Максим Соколов, публицист
Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Комбайнеры Вселенной на гектарах Петербургского форума

Владимир Мамонтов, журналист
В конце одного из дней Питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ – это прежде всего освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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            Климкин подсказал ПАСЕ, как обращаться с Россией

               12 июня 2019, 15:07
            Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
            Текст: Евгения Шестак

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            Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассчитывает, что Парламентская ассамблея совета Европы может применять к российским парламентариям санкции даже в случае возвращения их делегации в Ассамблею.

            «Даже приняв резолюцию о собственной капитуляции перед РФ в ее нынешнем виде, ПАСЕ все равно будет иметь возможность применить к российским депутатам некоторые ограничительные меры», – говорится в статье Климкина для «Европейской правды».

            Он пояснил, что российских депутатов могут лишить права вносить проекты резолюций и рекомендаций, вносить письменные декларации, быть докладчиком, инициировать срочные и текущие дебаты, а также представлять ПАСЕ в других органах СЕ и на других международных мероприятиях.

            Климкин также отметил, что в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения Москвой каких-либо условий украинские подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными.

            «Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя», – заявил министр. 

            Напомним, в данный момент российская делегация лишена права голоса, однако в комитете ПАСЕ по регламенту предложили запретить лишать депутатов права голоса, когда пересматриваются полномочия их делегации. Это решение может вернуть Россию в ПАСЕ.

            При этом против возвращения России в ПАСЕ выступает Украина. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что если Россия вернется в ПАСЕ, то доверие к организации будет подорвано.


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