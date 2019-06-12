Маск решил создать автомобиль из легендарного фильма

Компания Tesla Илона Маска разработала проект автомобиля-субмарины по образцу из фильма о приключениях суперагента 007.

«Забавно, что вы это упомянули... мы действительно разработали конструкцию автомобиля-субмарины, как в фильме «Шпион, который меня любил» 1977 года», – сказал глава компании Tesla Илон Маск на встрече с акционерами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

«Я думаю, что рынок для такого автомобиля будет маленьким. Маленьким, но полным энтузиазма», – пояснил Маск, отметив, что пока речь идет о создании выставочного образца.

В 2013 году Маск на аукционе в Лондоне почти за миллион долларов купил автомобиль Lotus Esprit, изображавщий субмарину в фильме о Бонде. Однако позже выяснилось, что он не предусматривал трансформацию в подводное средство передвижения.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах сняли видео движения «поезда» спутников Илона Маска.